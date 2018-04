Le pagelle dello Sporting CP - Non basta un ottimo Bruno Fernandes

Risultato finale: Sporting CP - Atletico Madrid 1-0 (complessivo 1-2)

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rui Patricio 6,5 - Totalmente inoperoso nel corso del primo tempo, dove non deve compiere neanche una parata. Più lavoro nel secondo tempo: salva a tu per tu con Griezmann e poi lo ringrazia.

Pinto 6,5 - Sempre sicuro e attento in fase difensiva, ha gioco facile su un timido Diego Costa nel primo tempo. Meno prodigo nella ripresa, dove soffre di più. Ma nel complesso è da premiare.

Coates 6,5 - Centrale nei tre finché Mathieu rimane in campo, si sposta poi sul centro-sinistra. Spesso ha quindi a che fare con Griezmann, spesso fermato. Quando gli sfugge, per sua fortuna, è graziato.

Mathieu 6 - Attento sul suo lato di competenza finché riesce ad essere della partita. Dopo poco più di venti minuti è costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un infortunio. (dal 26' Petrovic 6,5 - Senza difensori a disposizione in panchina, Jesus sceglie lui. Ed è un'ottima mossa: legge bene tantissime situazioni e commette davvero pochi errori. Ci prova, senza fortuna, nel finale).

Ristovski 6 - Fa il suo sporco lavoro di terzino con licenza di affondare sulla fascia. Non troppo incisivo quando ci prova, ma a livello difensivo concede poco e nulla. Fuori nell'ultimo quarto d'ora. (dall'80' Doumbia s.v.)

Battaglia 6 - Rende onore al suo cognome, duellando con chiunque capiti a tiro lì nel mezzo. Tiene bene anche fisicamente, nell'assedio finale prova anche a buttarsi in avanti ma non trova frutti.

Ruiz 6,5 - Incarna il rischio di Jesus di voler avere in mano la partita. Contribuisce alla causa, gestendo bene tanti palloni in entrambe le fasi, dopo qualche piccola imprecisione iniziale. Fuori tra gli applausi. (dal 71' Ribeiro 5,5 - Pure troppo lezioso per larghi tratti di partita, viene fischiato quando cestina una nitida opportunità di crossare in area. Non è stato un subentro positivo, certamente).

Acuna 6,5 - Indiavolato su quella fascia, mette a dura prova la catena composta da Koke e Juanfran. Le sue scorribande sono sempre complicate da fermare, e si concludono quasi sempre con cross pregevoli.

Martins 6 - Cercato spesso come soluzione, prova a fare la differenza sulla fascia destra d'attacco ma la sua fantasia è spesso tenuta a bada. Ha più spazio con Lucas, Vrsaljko invece lo tiene a bada.

Montero 6,5 - Bravissimo a credere nell'errore di Oblak, andando anche a raggiungere un pallone complicato da impattare in tuffo aereo e mandare in porta. Meno freddo nell'altra chance che ha, tocca anche meno palloni.

Fernandes 7 - Il migliore in campo dello Sporting, ogni azione lusitana passa dai suoi piedi. Il gol di Montero, ad esempio, nasce sul suo cross mal letto da Oblak. Ci mette il massimo impegno fino in fondo.