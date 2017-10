Le pagelle dello Sporting - Ristovski superbo, Pinto errore decisivo

Risultato finale: Sporting Lisbona-Juventus 1-1

© foto di Federico Gaetano

Rui Patricio 6.5 - Non commette nessuna sbavatura scegliendo sempre ottimamente il tempo dell'uscita. Provvidenziale il suo riflesso su Higuain nella ripresa. Incolpevole sul gol della Juve.

Ristovski 6.5 - Schierato al posto di Piccini disputa una partita superba su Mandzukic e soprattutto su Douglas Costa meritandosi gli applausi del suo pubblico (Dal 92' Petrovic sv).

André Pinto 5.5 - Controlla gli attacchi bianconeri in area di rigore chiudendo sempre con decisione. Perde però Higuain in occasione del pareggio.

Coates 6 - Aggredisce molto bene gli spazi in difesa, non commette nessuna sbavatura. Balla un po' di più nel secondo tempo ma tiene botta.

Jonathan Silva 6 - Scende poco sulla fascia dedicandosi alla fase di copertura su Cuadrado- Bene il primo tempo, più in sofferenza la ripresa.

Bruno Cesar 6.5 - Non fa rimpiangere William Carvalho. Si avventa con un falco sulla respinta centrale di Buffon e porta in vantaggio i suoi (Dal 64' Palhinha 6 - Entra per reggere le offensive bianconere. Gara solida).

Battaglia 6.5 - Mette in campo dinamismo e aggressività ricorrendo ogni tanto anche a qualche metodo non proprio ortodosso.

Gelson Martins 6.5 - Va a fiammate ma quando è in modalità “on” è imprendibile per la difesa bianconera come quando salta nettamente Chiellini in occasione dell'azione del gol di Bruno Cesar.

Bruno Fernandes 6 - Sempre al centro dell'azione, fa girare il pallone con rapidità in attacco mettendo in difficoltà la retroguardia avversaria.

Acuña 6 - Cambia spesso fascia di competenza, gioca una buona gara in entrambe le fasi andando spesso anche al cross dal fondo.

Dost 6 - Combatte e fa a sportellate con la difesa bianconera, sfortunato solo negli ultimi metri. Più in ombra nella ripresa, complice anche la verve della Juve (Dall'82' Doumbia sv).