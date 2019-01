Risultato finale: Bayern-Stoccarda 4-1

© foto di Imago/Image Sport

Zieler 4.5 - Quattro sberle che lo rendono di sicuro non il migliore in campo.

Beck 5 - Subisce troppo dal suo lato lasciando spazi enormi.

Kabak 5 - Non trova la giusta quadratura con i compagni di reparto.

Kempf 5 - Subisce la velocità e la presenza imponente di Lewandowski.

Insua 4.5 - Non percepita la sua presenza in campo, non dà il suo apporto.

Ascacibar 5 - Anche per lui una gara incolore, non pervenuto sul rettangolo verde.

Gentner 4.5 - Subisce, non reagisce e addirittura infila in pallone nella propria porta.

Esswein 6 - L'unico che ci crede fino alla fine, corre e prova a costruire per i compagni. (Dall'89 Sosa sv).

Gonzalez 6 - Colpisce in palo e tiene costantemente viva la manovra dei suoi.

Zuber 5.5 - Corre tanto nel primo tempo per aprire gli spazi, poi cala nella ripresa. (Dall'86 Didavi sv).

Donis 6 - Firma un bellissimo gol nel primo tempo, poi poco altro da annotare. (Dal 74' Thommy sv).