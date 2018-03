Le pagelle dello Stoccarda - Gomez torna Super Mario

Risultato finale: Friburgo-Stoccarda 1-2

© foto di Imago/Image Sport

Zieler 5.5 - Un po' di incertezza, ma se ne esce (con fortuna) al meglio.

Beck 5.5 - In fase difensiva non perfetto, spinge appena può, male all'inizio, migliora nella ripresa.

Pavard 6 - Ruvido negli interventi, ma sempre attento. Non ci sono errori marchiani nella sua prova.

Badstuber 6 - Ancora più sicuro rispetto al compagno. Un'incertezza sul gol di Petersen, ma prova sostanzialmente sufficiente.

Insua 6 - Primo tempo complicato, ma non molla, decisamente meglio nella ripresa.

Thommy 6 Sufficiente in entrambe le fasi, più volte al tiro o a innescare azioni pericolose. (Dal 60' Akolo 6 - Tiene bene la posizione.)

Ascacibar 7 - In mezzo al campo si fa sentire, bravo anche al tiro. Gara di sostanza. (Dal 90' Mangala s.v. )

Gentner 6.5 - Buon match in mezzo al campo. Anche lui non sfigura.

Aogo 6.5 - Corre, pressa, sempre presente al centrocampo.

Ginzcek 6.5 - Anche lui si nasconde troppo nella prima parte di gara, meglio la ripresa. (Dal 77' Kamincski s.v. - )

Gomez 7.5 - Rivitalizzato. Non solo per la doppietta, ma per il movimento e la forza fisica. Un attaccante ritrovato anche per Loew.