Le pagelle dello Strasburgo - Mediana pimpante, Da Costa non trova il gol

Risultato finale: Strasburgo-PSG 1-1

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sels 6 - Capitola solo sul rigore di Cavani, attento sui tiri avversari.

Caci 6 - Non molla mai. Non è sempre preciso in marcatura, ma fa sentire il suo peso in fase di non possesso.

Kone 6 - Qualche rischio, ma prova sostanzialmente positiva.

Martinez 6.5 - Soffre poco in difesa, in particolare nella ripresa. Si integra bene con il compagno di reparto.

Carole 6 - Tiene bene la posizione, qualche rischio sulle accelerazioni avversarie, ma non commette errori grossolani. Esce per infortunio. (Dal 49' Thomasson 6 - Elettrico, sfiora il gol, ma era in fuorigioco).

Martin 6.5 - Poco appariscente, ma lo trovi ovunque, abile sia in ripartenza che in fase di non possesso.

Fofana 6.5 - Ha 18 anni, ma già personalità. Presente in entrambe le fasi.

Lienard 6.5 - Inizio timido, poi sale con il passare dei minuti. Più che sufficiente il suo apporto in particolare nella ripresa.

Lala 6 - Freddo dal dischetto, si fa beffare da Mbappé in occasione del rigore dei parigini. Prova a due facce.

Zohi 6 - Vuole il gol, ma gli arrivano pochi palloni giocabili. Nella ripresa meno continuo, ma sempre pericoloso palla al piede. (Dal 63' Sissoko 6 - Senza infamia e senza lode il suo spezzone di gara.)

Da Costa 6 - Si vede poco al tiro, ma dà tutto in fase di non possesso. Esce stremato. (Dall'82' Mothiba s.v. - )