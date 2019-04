Le pagelle dello United - De Gea c'è, la difesa regge. Giù Shaw

Risultato finale: Manchester United-Barcellona 0-1

De Gea 6,5 - È anche (e soprattutto) merito suo se lo United può ambire alla remuntada al Camp Nou. Mette i piedi sui radenti di Coutinho e Jordi Alba, nel finale è attento sulla maledetto su piazzato di Messi. Si arrende soltanto alla deviazione galeotta di Shaw.

Young 5,5 - Sostanza e dinamismo: accende il duello con Jordi Alba con generosa dedizione. Il mismatch tecnico con lo spagnolo è però evidente: mette in fila errori evitabili, spesso marchiani. Soffre il giusto Coutinho e in copertura assolve complessivamente gli oneri imposti da Solskjaer.

Smalling 6 - Spartisce le responsabilità sul gol-vittoria del Barcellona con il resto della linea. Gestisce con criterio buona parte delle discese catalane e non commette errori marchiani.

Lindelof 6 - Organizza un'opposizione sorprendentemente efficace al temibile trio blaugrana, con la compartecipazione di Smalling. Fase difensiva da annoverare tra le note più liete di serata.

Shaw 5 - Primo quarto d'ora da incubo nel Teatro dei Sogni, quasi un ossimoro. Al dodicesimo devia in rete la zuccata di Suarez: la bandierina alta dell'assistente gli fa tirare un sospiro di sollievo subito reso vano dall'intervento del VAR. Sette minuti più tardi abbocca alla sterzata di Messi e rimedia un cartellino giallo. Alterna un paio di chiusure a qualche svista dopo l'intervallo.

Fred 5,5 - Quasi difensore aggiunto, specie sullo zero a zero. Il Barça però la sblocca quasi subito e lui è costretto a sbottonarsi progressivamente. Interpreta discretamente le due fasi, anche se non riempie come vorrebbe la sua gara con giocate utili alla causa. Non si scollega, ma combina poco.

McTominay 5,5 - Centimetri e muscoli per contrastare l'estro dei tre in mediana del Barcellona. La partenza è promettente: non sfigura contro mostri sacri come Busquets e Rakitic ed esibisce qualche bella giocata. Ritmo che cala nei secondi quarantacinque, anche perché il pressing imbastito dagli inglesi fa svuotare il serbatoio prima del novantesimo.

Pogba 5,5 - Il più atteso nelle fila dello United, prova a mettere pepe nelle discese dei suoi ma non trova il giusto lampo in rifinitura. Pur al netto della superiorità dell'avversario, non incide come potrebbe. Rischia grosso con il pestone a due passi dall'area di competenza su Semedo, consegnando a Messi una ghiotta occasione non sfruttata dalla Pulga.

Dalot 5 - Quinto di sinistra nel 3-5-2 disegnato da Solskjaer, nel primo tempo è protagonista di un paio di sgasate e poco altro. Aggravante per l'errore al quarantesimo: sull'ampio fendente di Rashford ha l'occasione di colpire da pochi passi, ma frusta di testa con il corpo sbilanciato in avanti e non trova la porta. Sacrificato al settantaquattresimo da Solskaer, che si scopre con l'ingresso di Lingard. (Dal 74' Lingard 5,5 - Nessun sussulto nel quarto d'ora finale).

Lukaku 5 - Prima metà senza sussulti: prova a defilarsi sugli esterni per dettare le migliori linee di passaggio ai compagni, ritrovandosi spalle alla porta e dunque costretto a scaricare sistematicamente a rimorchio. Lo rileva Martial al sessantottesimo. (Dal 68' Martial 5,5 - Combina poco dopo l'ingresso).

Rashford 5,5 - Del trio inglese è indubbiamente il più spregiudicato. Strappa, sterza e cerca come può di scardinare l'ordinata linea blaugrana. Sul più bello però sembra sempre mancargli qualcosa: quando ha l'occasione di colpire a porta sguarnita, svirgola la volée e si divora una delle chance più ghiotte per i Red Devils. (Dall'85' Pereira s.v.).