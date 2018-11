Le pagelle dello Young Boys - Bene Sow, incolore Sulejmani

Risultato finale: Manchester United-Young Boys 1-0

Van Ballmoos 6 - Poco può sulla rete di Fellaini. In precedenza aveva fatto quel che poteva.

Mbabu 6 - Prova da rivedere. Non sempre è lucido, ma dà il suo contributo fino alla fine. L'impegno c'è, purtroppo non sempre accompagnato dalla fortuna.

Camara 6 - Per più di 90' tiene botta gli attaccanti avversari, poi deve capitolare nel finale.

Von Bergen 5.5 - Con le buone e con le cattive tiene a bada gli attaccanti avversari. Alza bandiera bianca dopo un tempo per un problema fisico. (Dal 46' Garcia 6 - Sfiora il gol, ma De Gea gli dice no)

Benito 5.5 - Meno spinta rispetto al compagno di fascia e non sempre i cross sono precisi.

Sow 6.5 - Fronteggia le offensive dei Red Devils. A corrente alternata, bene per 65', cala nel finale.

Lauper 5.5 - Si limita al compitino, senza strafare o tentare la giocata. Gara opaca, si accende solo a tratti.

Aebischer 6 - Ci prova a rendersi pericoloso in fase offensiva, ma viene respinto. Senza infamia e senza lode.

Sulejmani 5.5 - Anche lui non trova la giocata giusta per emergere dal grigiore della gara. La sua tecnica sarebbe molto servita. (Dal 66' Fassnacht 6 - Entra bene in partita e dà qualità alla manovra.)

Nsamé 6 - Primo tempo più che sufficiente: impegna i difensori, si muove molto. Poi finisce la benzina. (Dall'83' Ngamaleu s.v. - )

Assalé 5.5 - Primo tempo onorevole, sfiora anche il gol. Meno presente nella ripresa dove tenta ad estraniarsi o tentare giocate improbabili.