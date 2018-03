Le pagelle dello Zenit - Criscito e Paredes i migliori, male Mevlja

Risultato finale: Zenit-Lipsia 1-1

© foto di Federico De Luca

Lunev 6 - Probabilmente non ancora al meglio della condizione, non è esente da colpe sul gol di Augustin e sbaglia un paio di disimpegni per nulla complicati nel primo tempo, ma nella ripresa si esalta ed ipnotizza Werner dal dischetto.

Ivanovic 6 - Costretto a sfruttare tutti i suoi centimetri per limitare le avanzate sia degli attaccanti che dei centrocampisti del Lipsia.

Smolnikov 6.5 - Sicuramente fra i migliori dello Zenit, sia da centrale che nei panni di esterno quando viene dirottato da Mancini sulla destra. (Dall’86’ Poloz SV.)

Mevlja 5 - Ad inizio match in difficoltà su Augustin, commette una leggerezza provocando il penalty sbagliato poi da Werner.

Criscito 6.5 - Fatica nella prima parte dell’incontro, poi serve a Driussi l’assist per l’1-1 e si conferma un valore aggiunto per Mancini.

Kranevitter 5.5 - Qualche difficoltà di troppo nel far girare il pallone, è troppo lento nel gestire il possesso in alcuni frangenti.

Paredes 6.5 - Metronomo prezioso della manovra dei russi, illumina con una serie di giocate e si mette in mostra anche in fase di interdizione.

Zhirkov 6 - Preciso in entrambe le fasi di gioco, limita il raggio di azione dei centrocampisti avversari e regala rifornimenti preziosi agli attaccanti.

Rigoni 6 - Dà qualità alla fase offensiva dello Zenit con i suoi spunti, ma non basta per superare il turno. (Dal 90’ Erokhin SV)

Kokorin SV. Un problema fisico piuttosto serio in seguito ad un contrasto con Orban lo costringe ad alzare bandiera bianca dopo pochi minuti. (Dall’8’ Zabolotny 6 - Buon impatto sul match.)

Driussi 6 - Dà un senso alla ripresa con la zampata che regala l’1-1 in extremis nel primo tempo, ma scompare alla distanza.