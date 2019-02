Le pagelle dello Zurigo - Balla la difesa, Kololli non basta

Risultato finale: Zurigo-Napoli 1-3

Brecher 5.5 - Prende tre sberle ma si mette in mostra anche con un paio di parate provvidenziali.

Nef 5 - Si balla tanto nelle retrovie dello Zurigo, non riesce a tener botta quando gli azzurri prendono velocità.

Bangura 5 - Non è particolarmente preciso, anzi talvolta rischia troppo quando si libera con superficialità del pallone.

Maxso 5.5 - Tra i difensori di Magnin è quello che riesce a fare meglio, pur soffrendo la pressione del Napoli.

Untersee 5 - Non riesce a contenere la spinta della corsia mancina azzurra, spesso va in affanno con l'accoppiata Ghoulam-Zielinski.

Domgjoni 5 - Prova a giocare principalmente in fase di interdizione, ma nella ripresa serve maggior dinamicità offensiva. (Dal 46' Marchesano 6 - Crea qualche apprensione con la giusta intensità ed un paio di occasioni interessanti).

Kryeziu 5.5 - Un paio di giocate di qualità interessante, ma gli avversari chiudono al meglio le vie di passaggio creandogli diversi grattacapi.

Kharabadze 5.5 - Tiene viva la sua corsia, ma quando il Napoli si fa in avanti per lui diventa difficile tenere a bada un funambolico Malcuit.

Winter 5 - Tanti, troppi falli che talvolta sembrano anche di frustrazione. Non tiene il passo degli avversari. (Dal 68' Ceesay 5 - Non riesce ad entrare in partita, poca incisività).

Odey 5 - Si muove tanto ma spesso troppo fumoso, non riesce ad incidere negli ultimi metri. (Dall'82' Khelifi sv).

Kololli 6 - E' lui che tiene in piedi i suoi con un rigore sbruffone quanto efficace che beffa Meret e tiene un lumicino acceso in vista della gara di ritorno.