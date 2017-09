Le pagelle di Israele - Zahavi ci prova, Ohana in ombra

Risultato finale: Israele-Macedonia 0-1

© foto di Federico De Luca

Glazer 6 - Attento tra i pali, bravo in due circostanza nella ripresa, poco può sul goal.

Ben Bitton 6 - Il difensore non sfigura. Si distrae in qualche occasione, ma è puntuale in fase offensiva. Dal 72' Keltjens s.v.

Ben Haim 6 - Sufficienza stiracchiata. In fase difensiva che deve migliorare. Con la condizione accettabile migliorerà il suo rendimento.

Tzedek 6 - Luci e ombre nelle sue prestazioni, ancora troppo legnoso.

Davidzada 6 - Più bravo in fase difensiva, invece che in quella offensiva. Gara senza sbavature.

Kabha 5.5 - Corre molto, ma sbaglia altrettanto. Un solo lampo nella ripresa.

Ohana 5.5 - Gara a corrente alternata. Qualche lampo in mezzo a lunghe pause di gioco. Può, e deve, fare di più. Dal 46' Hemed 6

Cohen 6 - Gara sufficiente a centrocampo. Recupera diversi palloni, cerca di contenere l'avanzata avversaria.

Melikson 6 - Palloni recuperati e buon rilancio dell'azione. Gara ordinata senza fronzoli.

Zahavi 6 - Sfiora il goal nella ripresa, prova non particolarmente incisiva. <

Ben Chaim 5.5 - Solo Dimitrievski gli nega il goal nel primo tempo, poi nella ripresa scompare. Dal 52' Eibinder 5.5