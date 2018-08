Le partite di oggi: il programma di domenica 19 agosto

L'umiltà di CR7 e una rosa pazzesca: il buongiorno della Juve. Il bilancio del mercato: la rinascita di Milano. De Laurentiis stecca, Ancelotti no. E' stata l'estate dei grandi agenti e intermediari

Il Corriere dello Sport in prima pagina: "Ancelottimo"

Il Mattino in prima pagina: "RibaltaNapoli"

Juve, La Stampa: “CR7 scopre tutta la serie A in una partita”

SPAL, La Nuova Ferrara: "Al via con il botto, derby a Bologna"

Corriere della Sera: “L’Inter non si nasconde più per lo scudetto”

Inter, Il QS titola: "Lautaro-Icardi per un avvio col botto"

