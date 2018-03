Le partite di oggi: il programma di martedì 20 marzo

Mica facile, raccogliere il testimone da un totem azzurro come Enzo Bearzot. L'ingrato compito toccò ad Azeglio Vicini, ex calciatore con un discreto passato fra Sampdoria e Brescia. Dopo gli inizi e le prime esperienze in Serie A col Lane Rossi Vicenza, Vicini si trasferì in blucerchiato...