Le partite di oggi: il programma di sabato 14 aprile

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 13 aprile

JUVE, CACCIA AL CENTROCAMPISTA: CRISTANTE, PAREDES E PELLEGRINI NEL MIRINO. ADL FA IL PUNTO SUL RINNOVO DI SARRI. INTER, STROOTMAN PRIMO NOME PER LA MEDIANA. LAZIO, TARE VERO IL RINNOVO. TORINO, SARR E OCAMPOS NEL MIRINO. GENOA, ANCHE INZAGHI IN CORSA PER LA PANCHINA JUVENTUS A...