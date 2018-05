Le partite di oggi: il programma di venerdì 25 maggio

INTER, ADDIO KONDOGBIA MA E' SBARCATO LAUTARO MARTINEZ. L'AGENTE DI JORGINHO APRE AL CITY, INTANTO SARRI SI AVVICINA AL CHELSEA. JUVENTUS, VICINO DARMIAN INTANTO IL TORINO ACCELERA PER VERISSIMO. BOLOGNA, ADDIO DONADONI, ORA UNO TRA SEMPLICI E INZAGHI. ROMA, DA VALUTARE LE SITUAZIONI...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 24 maggio

Ancelotti al Napoli, Il Mattino in prima: "La nuova era"

Il Messaggero in prima: "Napoli ad Ancelotti. Sarri licenziato con tweet"

Il Corriere dello Sport in prima pagina: "Morata vede la Juve"

Tuttosport in prima: “A Napoli è già Ancelottimania”

Il Corriere della Sera titola: "Il no dell'UEFA paralizza il Milan"

Il Corriere dello Sport sul Bologna: "Via Donadoni, c'è Pippo Inzaghi"

La Notizia: "Quanti autogol con i boss. Iaquinta in buona compagnia"

