"Le più grandi stelle italiane in Europa": anche l'UEFA celebra il 2 giugno

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Anche l'UEFA celebra la Repubblica Italiana. Nel giorno in cui in Italia si festeggia e si ricorda l'esito del referendum che nel 1946 segnò la preferenza per la repubblica a discapito della monarchia, il sito ufficiale del massimo organismo calcistico continentale ci regala un approfondimento su "le più grandi stelle italiane in Europa", passando in rassegna i calciatori italiani con più presenze e gol nelle competizioni europee.

Più presenze di un giocatore italiano in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (incluse qualificazioni)

140: Paolo Maldini (AC Milan)

125: Gianluigi Buffon (Parma, Juventus)

115: Andrea Pirlo (Internazionale, AC Milan, Juventus)

101: Alessandro Nesta (Lazio, AC Milan)

94: Alessandro Costacurta (AC Milan)

92: Alessandro Del Piero (Juventus)

87: Massimo Ambrosini (AC Milan)

85: Gennaro Gattuso (Rangers, AC Milan)

85: Filippo Inzaghi (Juventus, AC Milan)

83: Thiago Motta (Barcelona, Internazionale, Paris)

Più gol in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (incluse qualificazioni)

50: Filippo Inzaghi (Juventus, AC Milan)

44: Alessandro Del Piero (Juventus)

25: Marco Simone (AC Milan, Paris, Monaco)

17: Sandro Mazzola (Internazionale)

17: Francesco Totti (Roma)

15: Simone Inzaghi (Lazio)

13: Alberto Gilardino (AC Milan, Fiorentina)

11: Christian Panucci (AC Milan, Real Madrid, Roma)

10: Mario Balotelli (Internazionale, Man. City, AC Milan, Liverpool)

10: Enrico Chiesa (Parma, Fiorentina)

10: Vincenzo Iaquinta (Udinese, Juventus)

10: Paolo Rossi (Juventus)

10: Christian Vieri (Juventus, Internazionale, AC Milan)

Più presenze in competizioni UEFA per Club

174: Paolo Maldini (AC Milan)

160: Gianluigi Buffon (Parma, Juventus)

139: Andrea Pirlo (Internazionale, AC Milan, Juventus)

130: Alessandro Del Piero (Juventus)

125: Alessandro Nesta (Lazio, AC Milan)

121: Alessandro Costacurta (AC Milan)

117: Giuseppe Bergomi (Internazionale)

116: Massimo Ambrosini (AC Milan, Vicenza, Fiorentina)

115: Filippo Inzaghi (Parma, Juventus, AC Milan)

113: Fabio Cannavaro (Napoli, Parma, Internazionale, Juventus, Real Madrid)

Più gol in competizioni UEFA per club

70: Filippo Inzaghi (Parma, Juventus, AC Milan)

54: Alessandro Del Piero (Juventus)

38: Alessandro Altobelli (Internazionale, Juventus)

38: Francesco Totti (Roma)

34: Gianluca Vialli (Sampdoria, Juventus, Chelsea)

33: Marco Simone (AC Milan, Paris, Monaco)

32: Roberto Baggio (Fiorentina, Juventus, AC Milan, Internazionale, Brescia)

27: Christian Vieri (Torino, Juventus, Atlético Madrid, Lazio, Internazionale, AC Milan, Monaco, Fiorentina)

25: Enrico Chiesa (Sampdoria, Parma, Fiorentina, Lazio)

25: Giuseppe Rossi (Manchester United, Parma, Villarreal, Fiorentina, Celta Vigo)

Prima squadra italiana a conquistare la finale di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League

Real Madrid - Fiorentina 2-0 (1957)

Prima squadra italiana a vincere la Coppa delle Coppe

Fiorentina - Rangers 4-1 comp. (1961)

Prima squadra italiana a vincere la Coppa dei Campioni/UEFA Champions League

AC Milan - Benfica 2-1 (1963)

Prima squadra italiana a vincere la Coppa UEFA/UEFA Europa League

Juventus - Athletic Club 2-2 comp. (1977, Juventus win on away goals)

Calciatori che hanno vinto più Coppe dei Campioni/UEFA Champions League

5: Alessandro Costacurta (1989, 1990, 1994, 2003, 2007, AC Milan)

5: Paolo Maldini (1989, 1990, 1994, 2003, 2007, AC Milan)

Giocatore più anziano ad aver disputato una gara di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League

43 anni e 253 giorni: Marco Ballotta (Real Madrid - Lazio, 11/12/2007)

Giocatore più anziano ad aver segnato in una gara di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League

38 anni e 59 giorni: Francesco Totti (CSKA Moskva - Roma, 25/11/2014)

Gol più veloce in una finale di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League

52 secondi: Paolo Maldini (Milan - Liverpool, 2005)

Record UEFA

Più presenze in competizioni UEFA per club

174: Paolo Maldini (AC Milan)

Più presenze in Coppa UEFA/UEFA Europa League

96: Giuseppe Bergomi (Internazionale)