Le probabili formazioni di Benfica-Dinamo Zagabria - Bruno Lage punta su Joao Felix

Fischio d'inizio alle ore 21:00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TUTTOmercatoWEB.com

Nel ritorno degli ottavi di finale della UEFA Europa League 2018/2019 i portoghesi del Benfica del tecnico Bruno Lage affrontano i croati della Dinamo Zagabria del tecnico Nenad Bjelica.

COME ARRIVA IL BENFICA - I portoghesi sono attualmente al 1° posto in classifica della Primeira Liga con 60 punti e, nell'ultimo turno di campionato, hanno pareggiato per 2-2 in casa contro il Belenenses.

Bruno Lage, che vuole ribaltare l'1-0 subito all'andata, dovrebbe scendere in campo con il 4-4-2 con Odysseas Vlachodimos tra i pali. In difesa, dove non ci saranno per infortunio Germán Conti, Jardel e Tyronne Ebuehi, agiranno, da destra a sinistra, André Almeida, Ferro, Rúben Dias ed Alejandro Grimaldo. La mediana, sempre da destra a sinistra, sarà composta da Pizzi, Andrija Zivkovic, Andreas Samaris e Rafa Silva. Davanti, viste le assenze per infortunio di Eduardo Salvio ed Haris Seferovic, il tandem composto da João Félix e Jonas.

COME ARRIVA LA DINAMO ZAGABRIA - I croati, che sono al 1° posto in classifica della Prva HNL con 61 punti, sono reduci dalla vittoria casalinga per 3-1 contro il Rijeka.

Bjelica, il quale vuole proteggere il risultato maturato nella gara di andata, sembra orientato a giocare con il 4-3-3 con Danijel Zagorac in porta. Difesa, da destra a sinistra, formata da Sadegh Moharrami, Dino Peric, Marko Leskovic ed Amir Rrahmani. Centrocampo, sempre da destra a sinistra, composto da Lovro Majer, Ivan Sunjic e Nikola Moro. In attacco agirà il tridente formato da Damian Kadzior, Mario Gavranovic e Mario Situm.

PROBABILI FORMAZIONI

UEFA Europa League 2018/2019 - Fase a eliminazione diretta - Ottavi di finale - Ritorno

Giovedì 14 Marzo 2019 - ore 21:00

Estádio da Luz di Lisbona (Portogallo)

Benfica vs Dinamo Zagabria (and. 0-1)

BENFICA (4-4-2) : Vlachodimos; André Almeida (C), Ferro, Rúben Dias, Grimaldo; Pizzi, Zivkovic, Samaris, Rafa Silva; João Félix, Jonas.

A disp.: Svilar (GK), Corchia, Yuri Ribeiro, Cervi, Fejsa, Gedson Fernandes, Jota.

All.: Bruno Lage.

DINAMO ZAGABRIA (4-3-3) : Zagorac (C); Moharrami, Peric, Leskovic, Rrahmani; Majer, Sunjic, Moro; Kadzior, Gavranovic, Situm.

A disp.: Livakovic (GK), Musa, Atiemwen, Gojak, Dani Olmo, Andric, Petkovic.

All.: Bjelica.

Arbitro: Deniz Aytekin (Germania)

Assistente 1: Eduard Beitinger (Germania)

Assistente 2: Rafael Foltyn (Germania)

Quarto Ufficiale: Markus Häcker (Germania)

Assistente arbitrale aggiuntivo 1: Christian Dingert (Germania)

Assistente arbitrale aggiuntivo 2: Benjamin Cortus (Germania)