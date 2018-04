Le probabili formazioni di Brescia-Entella - Boscaglia lancia Torregrossa

Fischio d'inizio oggi alle ore 18.00 Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su Tmw!

Una sfida che può significare tanto in termini di classifica. Brescia ed Entella si giocano un tre punti importanti in ottica salvezza, visto che entrambe vivacchiano a ridosso della zona rossa. Al momento è la squadra di Chiavari a navigare in piena zona play out, ma una vittoria cambierebbe tutto, visti i soli due punti di distanza dal Brescia di Boscaglia. I contro, per le rondinelle vincere vorrebbe dire scavalcare il Novara, e mettersi a ridosso di Salernitana e Cremonese, di fatto facendo un bel balzo in avanti verso la salvezza.

COME ARRIVA IL BRESCIA - “Mi attendo una gara difficile perché l'Entella fuori casa ultimamente sta facendo piuttosto bene, ma per noi questa gara è importantissima e la dobbiamo vincere. Giocare al Rigamonti ci fa sentire più protetti e così ci riesce più facile giocare per questo dobbiamo sfruttare l'occasione”, queste le parole di Boscaglia in conferenza stampa. Spazio, dunque, al 4-2-3-1 con Torregrossa che farà da unica punta, alle sue spalle spazio a Furlan, Bisoli ed Embalo.

COME ARRIVA L’ENTELLA - Proprio a poche ore dalla sfida contro il Brescia, il presidente Gozzi ha rilasciato queste dichiarazioni su Andrea Caracciolo: “Si tratta di un giocatore straordinario, senza età che fa ancora la differenza. Chi non lo vorrebbe dalla propria parte? Però non voglio interferire o essere scorretto nei confronti del Brescia. Anche perché credo che Caracciolo non lascerà mai le Rondinelle”. Una sfida che, quindi, si è fatta piccante già fuori dal campo per le questioni legate al mercato. Tornado alle cose di campo, l’Entella dovrebbe scendere in campo con il 3-5-2, Llullaku e La Mantia coppia d’assalto per la fase offensiva.

Le probabili formazioni

Brescia (4-2-3-1): Minelli; Coppolaro, Somma, Meccariello, Longhi; Tonali, Ndoj; Furlan, Bisoli, Embalo; Torregrossa. A disposizione: Pelagotti, Gastaldello, Lancini, Curcio, Spalek, Caracciolo, Okwonkwo. Allenatore: Boscaglia

Virtus Entella (3-5-2): Iacobucci; Cremonesi, Ceccarelli, De Santis; Aliji, Acampora, Di Paola, Crimi, Gatto; Llullaku, La Mantia. A disposizione: Massolo, Paroni, Belli, Eramo, Currarino, Icardi, Troiano, De Luca. Allenatore: Aglietti.