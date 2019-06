Le probabili formazioni di Danimarca-Austria U21

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il secondo turno della fase a gironi dell'Europeo Under21 presenta già partite da dentro o fuori, come sarà per la Danimarca la sfida contro l'Austria, sorpresa del gruppo B. La squadra di Frederiksen, sconfitta all'esordio dalla Germania, è obbligata a cercare la vittoria per non abbandonare le speranze di passaggio alle semifinali. Dall'altra parte gli austriaci, forti del successo sulla più quotata Serbia, possono accarezzare il sogno qualificazione, che segnerebbe la prima storica partecipazione della Nazionale austriaca alle fasi finali del torneo continentale giovanile.

COME ARRIVA LA DANIMARCA - L'assenza del gioiellino blucerchiato, nonché elemento d'esperienza Joachim Andersen, ha giocato un brutto scherzo ai danesi, che si trovano ora nella scomoda posizione di dover cercare la vittoria a tutti i costi. Per questo il CT Frederiksen dovrebbe riproporre una formazione votata all'attacco, con Skov e Bruun Larsen (in vantaggio nel ballottaggio con Duelund), a supporto di Ingvartsen.

COME ARRIVA L'AUSTRIA - L'infortunio occorso al centrocampista Hannes Wolf nella gara contro la Serbia ha gettato un'ombra sulla vittoria degli austriaci, che si trovano ora a dover sostituire una pedina importante. Il sostituto designato dovrebbe essere Dejan Ljubicic del Rapid Vienna. Contro la Danimarca, gli uomini di Gregoritsch potrebbero avvalersi del vantaggio della tranquillità data dalla vittoria nella gara d'esordio, pur tenendo presente che nel terzo turno dovranno affrontare la Germania, favorita del girone.

PROBABILI FORMAZIONI

DANIMARCA (4-3-3): Iversen; Kristensen, Rasmussen, Nelsson, Pedersen; Andersen, Jensen, Billing; Skov, Ingvartsen, Bruun Larsen. Allenatore: Frederiksen.

AUSTRIA (4-2-3-1): Schagler; Ingolitsch, Danso, Posch, Ullmann; Ljubic, Lienhart; Horvath, Schlager, Ljubicic; Honsak. Allenatore: Gregoritsch.