Le probabili formazioni di Genoa-Cagliari - Sfida salvezza a Marassi

Fischio d'inizio alle ore 18.30. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si recupera la 27/a giornata non disputata per la tragica scomparsa di Davide Astori. Al Marassi sfida tra il Genoa di Ballardini e il Cagliari di Lopez. Momento tutt'altro che semplice per le due squadre. Quattro punti per entrambe nelle ultime cinque giornate: i liguri non vincono dalla gara contro l'Inter di metà febbraio, poi solo sconfitte e un pareggio. Non stanno meglio i sardi, reduce dalla pesante sconfitta interna contro il Torino (0-4). Poi solo una vittoria in cinque gare: 1-2 contro il Benevento. Servono punti ad entrambe per muovere la classifica e per fare dei passi in avanti verso la salvezza. Calcio d'inizio alle ore 18.30. L'arbitro è Maresca della sezione di Napoli

COME ARRIVA IL GENOA - Il pari contro la SPAL ha lasciato strascichi nell'ambiente rossoblù. Una vittoria sarebbe stata importante per scacciare via i brutti pensieri. Ora sotto con un nuovo impegno interno. Mancheranno Bertolacci e Taarabt per squalifica. Tornerà a disposizione Rosi dopo il turno di stop. Così l'allenatore dei liguri prima del match: "Nessun pensiero rivolto alla Sampdoria, in testa solo il Cagliari. I punti in questa fase della stagione pesano. Lapadula? Fischi ingiusti, io uno come lui non lo fischierei mai. Dà tutto quello ha, soffre quando la squadra fatica a creare. Non era facile tirare il secondo rigore dopo aver fallito il primo". Sarà 3-5-2 con Perin in porta, Biraschi, Spolli e Zukanovic in difesa. Rosi e Laxalt esterni con Rigoni, Bessa e Hiljemark in mezzo. Pandev e Lapadula in attacco. Out anche Galabinov, Veloso e Izzo.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Diego Lopez si gioca tanto contro i liguri: la difesa fa acqua, l'attacco non gira a dovere, tranne Leonardo Pavoletti, ex di turno, tre gol nelle ultime cinque gare. A lui si affida il tecnico uruguaiano per portare a casa punti pesanti. Out per problemi fisici Farias, Han e Caligara, oltre al lungodegente Cigarini. Così l'allenatore dei sardi in conferenza stampa: "Affrontiamo un avversario molto forte, una squadra che abbina corsa e qualità. Ballardini è stato un mio allenatore, sono molto legato a lui e al suo staff, è un ottimo tecnico che sta conseguendo buoni risultati. Formazione? Giocheranno di sicuro Sau, Pavoletti e Barella. Rispetto a domenica ci saranno dei cambi, è giusto valorizzare anche chi finora è stato utilizzato meno, sono sicuro che potrà darmi tanto". Sarà 3-5-2 con Cragno in porta, Romagna, Ceppitelli e Castan in difesa. Faragò e Lykogiannis esterni, Ionita, Barella e Padoin in mezzo. Sau e Pavoletti in attacco.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (3-5-2) Perin; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Rosi, Rigoni, Bessa, Hiljemark, Laxalt; Pandev, Lapadula. A disposizione: Lamanna, Zima, Rossettini, Pereira, Lazovic, Migliore, Medeiros, Omeonga, Rossi. Allenatore: Ballardini.

CAGLIARI (3-5-2) Cragno, Romagna, Ceppitelli, Castan; Faragò, Ionita, Barella, Padoin, Lykogiannis; Sau, Pavoletti. A disposizione: Rafael, Crosta, Andreolli, Dessena, Cossu, Giannetti, Pisacane, Deiola, Miangue, Ceter, Caligara. Allenatore: Lopez.

ARBITRO: Maresca della sezione di Napoli