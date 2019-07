Le probabili formazioni di Madagascar-Tunisia - A caccia della semifinale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La quarta gara dei quarti di finale di Coppa d'Africa vedrà affrontarsi Madagascar e Tunisia, in una sfida inedita per la competizione. Entrambe le squadre arrivano da un turno terminato ai rigori, e la stanchezza potrebbe giocare un ruolo fondamentale nel decidere chi raggiungerà il Senegal in semifinale. Inaspettatamente, è il Madagascar ad arrivare alla partita con il miglior ruolino di marcia: le vittorie sul Burundi e sulla quotatissima Nigeria nel gruppo eliminatorio fanno dei Barea l'autentica sorpresa del torneo. Dall'altra parte, la Tunisia ha saputo ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, arrivando ai quarti dopo tre pareggi nel girone, ed un 1-1 con il Ghana deciso ai rigori dalla parata del portiere di riserva Ben Mustapha sul penalty di Ekuban.

COME ARRIVA IL MADAGASCAR - La Cenerentola del torneo, alla sua prima partecipazione, ha già stupito raggiungendo i quarti di finale ai danni della Repubblica Democratica del Congo, e proverà a fare lo sgambetto anche alla più esperta Tunisia. Per il CT Dupuis le scelte di formazione non dovrebbero riservare grosse sorprese, con Andriatsima e Carolus a guidare l'attacco, supportati da Raveloson, Nomenjanahary e Amada .

COME ARRIVA LA TUNISIA - Anche la Tunisia ha avuto bisogno di tempi regolamentari e rigori per avere ragione del Ghana, dopo che i 90 minuti si erano chiusi sull'1-1. Le Aquile di Cartagine scenderanno in campo il favore del pronostico, forti di una difesa finora molto solida che dovrebbe continuare ad affidarsi alla coppia Meriah-Bronn. In attacco spazio al tridente con Khenissi, Msakni e Badri.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MADAGASCAR (4-1-3-2): Melvin; Métanire, Mombris, Razakanantenaina, Fontaine; Anicet; Amada, Nomenjanahary, Raveloson; Andriatsima, Carolus. Allenatore: Dupuis.

TUNISIA (4-3-3): Hassen; Kechrida, Meriah, Bronn, Haddadi; Sassi, Chaaleli, Skhiri; Khenissi, Msakni, Badri. Allenatore: Giresse.