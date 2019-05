Le probabili formazioni di Perugia-Cremonese - Nesta recupera Pavlovic

Fischio d'inizio alle ore 15:00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella 38ª giornata della Serie B il Perugia del tecnico Alessandro Nesta affronta la Cremonese del tecnico Massimo Rastelli.

COME ARRIVA IL PERUGIA - I biancorossi sono attualmente al 10° posto in classifica con 47 punti e, nell'ultimo turno di campionato, ha perso per 1-0 contro il Foggia fuori casa (Foggia Calcio vs AC Perugia Calcio 1-0, 6 maggio 2019).

Nesta, che recupera Pavlović ma non Melchiorri, dovrebbe scendere in campo con il consueto 4-3-1-2 con Gabriel in porta. Difesa, da destra a sinistra, composta da Rosi, Gyömbér, El Yamiq e Mazzocchi. Centrocampo, sempre da destra a sinistra, formato da Kouan, Carraro e Dragomir. In attacco, dietro al tandem composto da Sadiq e Vido - quest'ultimo in vantaggio su Han -, vestirà i panni del trequartista Verre.

COME ARRIVA LA CREMONESE - I grigiorossi, che momentaneamente occupano l'8° posto in classifica con 49 punti, sono reduci dal pareggio casalingo per 0-0 contro il Brescia (US Cremonese 1903 vs Brescia Calcio 0-0, 4 maggio 2019).

Rastelli, che non può disporre degli infortunati Longo e Radunović, dovrebbe optare per il solito 3-5-2 con Agazzi tra i pali. Linea difensiva, da destra a sinistra, composta da Terranova, Caracciolo e Claiton. In mediana, sempre da destra a sinistra, agiranno Mogos, Arini, Castrovilli, Soddimo e Renzetti. Davanti la coppia Montalto e Piccolo.

PROBABILI FORMAZIONI

Serie BKT 2018/2019 - 38ª Giornata

Sabato 11 Maggio 2019 - ore 15:00

Stadio "Renato Curi" di Perugia (PG)

AC Perugia Calcio vs US Cremonese 1903

AC PERUGIA CALCIO (4-3-1-2) : Gabriel; Rosi, Gyömbér, El Yamiq, Mazzocchi; Kouan, Carraro, Dragomir; Verre; Sadiq, Vido.

A disp.: Bizzarri (GK), Perilli (GK), Pavlović, Sgarbi, Michael, Ranocchia, Cremonesi, Moscati, Falasco, Falzerano, Han.

All.: Nesta.

US CREMONESE 1903 (3-5-2) : Agazzi; Terranova, Caracciolo, Claiton; Mogos, Arini, Castrovilli, Soddimo, Renzetti; Montalto, Piccolo.

A disp.: Ravaglia (GK), Volpe (GK), Rondanini, Strizzolo, Migliore, Castagnetti, Strefezza, Del Fabro, Emmers, Carretta, Boultam, Mbaye.

All.: Rastelli.

Arbitro: Sig. Antonio Giua di Pisa.

Assistente 1: Sig. Marco Bremes di Bergamo.

Assistente 2: Sig. Alessandro Cipressa di Lecce.

Quarto Ufficiale: Sig. Federico Dionisi de L'Aquila.