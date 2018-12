Le probabili formazioni di Shakhtar-Lione - Dubbio Ndombélé per Génésio

Fischio d'inizio alle ore 21:00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella 6ª giornata del Gruppo F della fase a gironi della UEFA Champions League 2018/2019 gli ucraini dell'FK Šachtar del tecnico portoghese Paulo Alexandre Rodrigues Fonseca affrontano i francesi dell'Olympique Lyonnais del tecnico Bruno Génésio.

COME ARRIVA L'FC ŠACHTAR - Gli arancioneri ucraini sono momentaneamente al 3° posto in classifica del Gruppo F della fase a gironi della UEFA Champions League 2018/2019 con 5 punti (PG: 5 - V: 1 - P: 2 - S: 2 - GF: 7 - GS: 15 - DR: -8) e, nell'ultimo turno della manifestazione, hanno vinto per 3-2 fuori casa contro i tedeschi dell'Hoffenheim (TSG 1899 Hoffenheim vs FK Šachtar 2-3, 27 novembre 2018).

Paulo Fonseca, il quale dovrà fare a meno di cinque calciatori infortunati (il centrocampista brasiliano, classe '89, Bruno Ferreira Bonfim "Dentinho"; l'attaccante brasiliano, classe '99, Fernando dos Santos Pedro; il portiere, classe '96, Oleh Kudryk; il difensore, classe '92, Ivan Ordets; il difensore, classe '89, Yaroslav Rakits'kyy), dovrebbe riproporre il 4-4-2 visto nella 18ª giornata della Prem"jer-liha 2018/2019 contro il Mariupol' (FK Mariupol' vs FK Šachtar 0-3, 7 dicembre 2018) con Andriy Pyatov tra i pali. In difesa, da destra a sinistra, formata da Bogdan Butko, il brasiliano Ismaily Gonçalves dos Santos, Sergii Kryvtsov e Mykola Matviyenko. A centrocampo, dove è in dubbio la presenza di Maksym Chekh, agiranno la coppia di mediani composta dal brasiliano Alan Patrick Lourenço e Taras Stepanenko mentre, davanti a loro, il trittico di trequartisti composto dal brasiliano di passaporto ucraino Marlos Romero Bonfim, Viktor Kovalenko e dal brasilianoTaison Barcellos Freda. In attacco, come unico riferimento offensivo, il brasiliano Aluísio Chaves Ribeiro Moraes Júnior.

COME ARRIVA L'OLYMPIQUE LYONNAIS - I rossoblù francesi occupano attualmente il 2° posto in classifica del Gruppo F della fase a gironi della UEFA Champions League 2018/2019 con 7 punti (PG: 5 - V: 1 - P: 4 - S: 0 - GF: 11 - GS: 10 - DR: +1) e sono reduci, nella manifestazione, dal pareggio casalingo per 2-2 contro gli inglesi del Manchester City (Olympique Lyonnais vs Manchester City FC 2-2, 27 novembre 2018).

Génésio, che non può disporre di tre calciatori infortunati (il francese di origini ivoriane, classe '96, Gnaly Maxwel Cornet; il difensore, classe '94, Léo Dubois; l'attaccante francese di origini algerine, classe 2000, Amine Gouiri), dovrebbe scendere in campo con il 3-4-2-1 visto nella 16ª giornata della Ligue 1 Conforama 2018/2019 contro il Rennes (Olympique Lyonnais vs Stade Rennais FC 0-2, 5 dicembre 2018) con il francese di origini portoghesi Anthony Lopes in porta. Difesa, da destra a sinistra, composta dal belga originario della Repubblica Democratica del Congo Jason Grégory Marianne Denayer, dal brasiliano Marcelo Antônio Guedes Filho e dal francese originario del Madagascar Jérémy Morel. Centrocampo, sempre da destra a sinistra, composto dal brasiliano di passaporto portoghese Rafael Pereira da Silva, Lucas Tousart (il quale sembra in vantaggio sia sul francese originario della Repubblica Democratica del Congo Tanguy Ndombélé Alvaro che sul senegalese di passaporto spagnolo Pape Cheikh Diop Gueye, entrambi in dubbio), dal franco-algerino Houssem Aouar e dal franco-senegalese Ferland Mendy. In attacco, alle spalle dell'unica punta l'olandese di origini ghanesi Memphis Depay, vestiranno i panni dei trequartisti il burkinabé Bertrand Traoré ed il franco-algerino Nabil Fekir.

PROBABILI FORMAZIONI

UEFA Champions League 2018/2019 - Fase a gironi - Gruppo F - 6ª Giornata

Mercoledì 12 Dicembre 2018 - ore 21:00

NSK Olimpiyskyi di Kiev (Ucraina)

FK Šachtar vs Olympique Lyonnais

FC ŠACHTAR (4-2-3-1) : Pyatov; Butko, Ismaily, Kryvtsov, Matviyenko; Alan Patrick, Stepanenko; Marlos, Kovalenko, Taison (C); Júnior Moraes.

A disp.: Shevchenko (GK), Khocholava, Kayode, Maycon, Wellington Nem, Bolbat, Danchenko.

All.: Paulo Fonseca.

OLYMPIQUE LYONNAIS (3-4-2-1) : Anthony Lopes; Denayer, Marcelo, Morel; Rafael, Tousart, Aouar, Mendy; Traoré, Fekir (C); Depay.

A disp.: Gorgelin (GK), Terrier, Marçal, Tete, Pape Cheikh, Ndombélé, Solet.

All.: Génésio.

Arbitro: Björn Kuipers (Olanda).

Assistente 1: Sander van Roekel (Olanda).

Assistente 2: Erwin Zeinstra (Olanda).

Assistente addizionale 1: Dennis Higler (Olanda).

Assistente addizionale 2: Pol van Boekel (Olanda).

Quarto Ufficiale: Mario Diks (Olanda).