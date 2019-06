Le probabili formazioni di Spagna-Belgio U21 - Mayoral affronta Iseka

Fischio d'inizio stasera alle ore 18.30. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su Tmw!

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Europeo Under 21 entra nel vivo, e nel girone dell'Italia è già tempo di capire come si modelleranno gli equilibri. Spagna e Belgio, dunque compagini di assoluto valore, hanno ancora zero punti in classifica, ed ecco perchè la vittoria per entrambe diventa un risultato necessario per sperare di superare la fase a gironi.

COME ARRIVA LA SPAGNA - La sconfitta contro l'Italia di sicuro ha lasciato l'amaro in bocca per i ragazzi del ct De La Fuente. Il gol di Dani Ceballos ha solo illuso la roja, raggiunta e poi superata dagli azzurrini che si sono imposti per 3-1, regalando così una sonora sconfitta all'esordio per gli iberici. Contro il Belgio spazio, dunque, 4-2-3-1 che vedrà Mayoral unica punta, mentre sulla linea della trequarti confermati Soler, Ceballos ed Oyarzabal. Dal primo minuto ci sarà anche Fabiàn Ruiz.

COME ARRIVA IL BELGIO - Stesso destino amaro della roja per il Belgio, in vantaggio contro la Polonia per essere poi raggiunto e sconfitto per 3-2. I ragazzi di Walem hanno messo in campo tanta grinta contro i polacchi, ed ecco perchè è facile pensare che anche contro la Spagna la compagine belga venderà cara la pelle. Spazio al 4-2-3-1 con Iseka che guiderà l'attacco del Belgio, mentre sulla trequarti confermati Schrijvers e Lukebakio dopo il buon match d'esordio, mentre qualche volto nuovo ci sarà in difesa.

Le probabili formazioni

SPAGNA (4-2-3-1): Simon; Aguirregaribia, Merè, Vallejo, Aarón Martín; Zubeldía, Fabian Ruiz; Soler, Ceballos, Oyarzabal; Mayoral.

BELGIO (4-2-3-1): Jackers; Cools, Faes, Cobbaut, De Norre; Heynen, Mangala; Mbenza, Schrijvers, Lukebakio; Iseka.