Le probabili formazioni di Venezuela-Perù - Guerrero contro Rondón

© foto di Nicolò Zangirolami/Image Sport

Venezuela-Perù sarà la seconda gara di Copa America in programma dopo l'apertura del torneo con Brasile e Bolivia. Le due formazioni sono reduci da risultati opposti nelle ultime amichevoli di preparazione al torneo: la Vinotinto di Dudamel ha superato gli USA per 3-0 con reti di Rondón e Savarino, mentre il Perù è stato sconfitto con lo stesso score dalla Colombia. Il fischio d'inizio è previsto per le 21:00 ora italiana, e si giocherà all'Arena do Grêmio di Porto Alegre.

COME ARRIVA IL VENEZUELA - La recente vittoria contro gli USA ha dato fiducia al Venezuela, che può vantare una formazione di giocatori esperti, a cominciare dal capitano Rincón, reduce da una intensa stagione con la maglia del Torino, impreziosita da 3 reti in campionato. In attacco l'uomo di riferimento è senza dubbio Salomón Rondón, che nell'ultima stagione al Newcastle ha messo insieme 33 presenze e 12 reti, e detiene attualmente il record di miglior marcatore nella storia della Nazionale venezuelana. Il modulo di Dudamel per l'esordio in Copa America dovrebbe essere il 4-2-3-1, con Herrera e Rincón a protezione della difesa, ed una linea di centrocampisti offensivi a supporto dello stesso Rondón.

COME ARRIVA IL PERÙ - Una sconfitta e una vittoria (per 1-0 contro il poco quotato Costa Rica) nelle amichevoli preparatorie hanno relativamente ridimensionato le attese nei confronti de Los Incas, che vantano due terzi posti nelle recenti edizioni della Copa, nel 2015 e nel 2011, quando si imposero proprio ai danni del Venezuela. Indisponibili gli infortunati Hurtado e Aquino, coach Gareca dovrebbe adottare un modulo speculare a quello del Venezuela, con l'unica punta Guerrero, che potrebbe spuntarla nel ballottaggio con Farfán.

LE PROBABILI FORMAZIONI

VENEZUELA (4-2-3-1): Romo; Rosales, Chancellor, Villanueva, Mago; Herrera, Rincón; Savarino, Moreno, Murillo; Rondón. A disposizione: Fariñez, Graterol, Osorio, Hernandez, Feltscher, Figuera, Seijas, Machis, Anor, Yeferson Soteldo, Martínez, Aristeguieta. Allenatore: Dudamel.

PERÙ (4-2-3-1): Gallese; Advíncula, Santamaria, Araujo, Trauco; Tapia, Pretell; Flores, Cueva, Carrillo; Guerrero. A disposizione: Cáceda, Álvarez, Corzo, Abram, Zambrano, Callens, Yotún, Arias, Gonzáles, Polo, Ruidíaz, Farfán. Allenatore: Gareca.