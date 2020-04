Le proposte per la fase 2: finché sarà emergenza, lo smart working diventerà la regola

Ingresso al lavoro con orari differenziati e soprattutto smart working. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, tra le regole che la task force di esperti proporrà per la fase 2, vi sarà l'obbligatorietà del lavoro da casa per le aziende con un certo numero di dipendenti per sede. Al di sotto di una determinata soglia, invece, lo smart working sarebbe facoltativo. Ma, in caso di richiesta del dipendente, l'azienda non lo potrebbe rifiutare. Il tutto, ovviamente, se lavorare da casa è compatibile con le mansioni svolte. E finché durerà l'emergenza, poi si dovrebbe tornare alla normalità.