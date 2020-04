Le stime del Fondo Monetario Internazionale: il PIL italiano crollerà del 9,1% nel 2020

Il PIL italiano calerà del 9.1% nel 2020, a seguito della crisi legata all'epidemia Coronavirus, per poi aumentare del 4.8% nel 2021. Sono queste le previsioni del Fondo Monetario Internazionale, divulgate nella giornata odierna nel World Economic Forum. Il crollo dell'Italia è attualmente ipotizzato come il più rilevante tra i grandi Paesi dell'area Euro (dove in generale si stima un -7.5% nel 2020), mentre il rimbalzo è leggermente sopra la media europea (+4.7%). In generale, solo la Grecia (-10%) farebbe peggio. A livello planetario, la stima è di una caduta del 3% nel 2020, a fronte di una risalita pari al 5.8% nel 2021. In calce il grafico con tutti i principali dati.