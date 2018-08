Le tre Juventus di Verona con Ronaldo: tre ruoli per CR7

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Repubblica oggi in edicola racconta le tre Juventus viste a Verona con Cristiano Ronaldo. Tre varianti tattiche: inizia nel 4-4-2 al fianco di Dybala. Poi 4-2-3-1 come esterno sinistro della trequarti insieme a Dybala, Cuadrado e con Mandzukic davanti. Chiude come punta nel 4-3-1-2 con Bernardeschi dietro e con il croato accanto.