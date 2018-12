Le ultime su Liverpool-Napoli: Klopp ha due dubbi, recuperato Raul Albiol

Fonte: Dal nostro inviato a Liverpool, Raimondo De Magistris

© foto di Imago/Image Sport

Le ultime di formazione intercettate ad Anfield in vista del match di domani tra Liverpool e Napoli, gara decisiva per il passaggio delle due squadre agli ottavi di finale di Champions League.

LIVERPOOL - Klopp ha un paio di dubbi in mezzo al campo, anche perché in difesa Lovren ha recuperato ed è in netto vantaggio su Matip. In attacco spazio al tridente Salah, Firmino, Mané, mentre in mezzo al campo Milner è l'unico certo di una maglia da titolare. Fabinho e Wijnaldum sono in ballottaggio con Robertson e Keita.

Liverpool (4-3-3) - Alisson, Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson; Milner, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.

NAPOLI - Meno dubbi di formazione per Carlo Ancelotti, che ha recuperato Raul Albiol e schiererà lo spagnolo in una difesa a quattro con Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo tornano i titolarissimi: Allan e Hamsik in cabina di regia, Callejon e Fabian Ruiz agiranno sugli esterni. Il tandem offensivo sarà composto da Insigne e Mertens.

Napoli (4-4-2) - Ospina; Maksimovic, Raul Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian Ruiz; Insigne, Mertens.