Le ultime su Sampdoria-Genoa: Ekdal dal 1', Sanabria verso la panchina

Fonte: Andrea Piras

© foto di Pietro Mazzara

Aggiornamenti di formazione in vista del derby tra Sampdoria e Genoa, in programma domani alle ore 15. Tra i blucerchiati, Ekdal è sempre più candidato ad una maglia da titolare, mentre in avanti Ramirez è in vantaggio nel ballottaggio con Saponara. Nel Genoa, arrivano conferme sul 3-5-2 con Prandelli che deve sciogliere il dubbio fra Lerager e Rolon. Sanabria verso la panchina. Queste le probabili formazioni di Sampdoria-Genoa:

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella.

Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Pereira, Lerager (Rolon), Veloso, Bessa, Lazovic; Pandev, Kouamé.