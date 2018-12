Leali su Olympiacos-Milan: "Conosco bene lo stadio, sarà una bolgia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nicola Leali, ex portiere dell'Olympiacos ed attualmente a Perugia, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista della sfida di Europa League tra la squadra greca e il Milan: "Se lo stadio Karaiskakis è davvero questa bolgia infernale? Il fatto è che lì la gente vive per il calcio. E anche per il basket. L’Olympiacos in Grecia è la squadra col maggior numero di sostenitori e la loro tifoseria, assieme a quella di Paok, Panathinaikos e Aek, è la più calda del Paese. Potremmo paragonarli alla piazza napoletana, per esempio, ma con una differenza non da poco: l’Olympiacos è chiamato a vincere tutti gli anni, come la Juve in Italia. Il pericolo maggiore per i rossoneri è l’aspetto ambientale. Che tipo di partita mi aspetto: I primi minuti saranno di fuoco, loro presseranno a tutto campo e lo stadio proverà a intimidirli. Ma il Milan ha le possibilità tecniche di farcela. Se devo dire un nome come uomo partita, dico Cutrone, è un trascinatore di natura». Uno che piacerebbe al Karaiskakis".