Lecce, allenamento mattutino in vista del Milan: differenziato per Deiola, Mancosu e Farias

Allenamento mattutino per i giallorossi impegnati al Via del Mare per continuare a preparare la gara casalinga con il Milan. Assente Dell’Orco, hanno seguito un programma di lavoro differenziato Deiola, Mancosu e Farias. Domani pomeriggio alle 19:30, stesso orario del fischio d'inizio della partita di campionato di lunedì 22 giugno - conclude la nota ufficiale del club - è in programma un’altra seduta d’allenamento, a porte chiuse, allo stadio.