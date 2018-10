© foto di Giovanni Evangelista/TuttoLegaPro.com

A inizio dicembre la Curva Nord del Via del Mare di Lecce cambierà nome e sarà dedicata a Michele Lorusso e Ciro Pezzella, due calciatori del club giallorosso a cavallo fra gli anni '70 e '80 morti in un'incidente stradale nel 1983 mentre si recavano a prendere il treno per raggiungere i compagni a Varese avendo paura di volare. La decisione è stata ratificata nella giornata di ieri con una delibera della giunta comunale della città salentina e il due dicembre vi sarà la cerimonia di intitolazione come spiega il vicesindaco Alessandro Delle Noci: “Da leccese, da tifoso, da frequentatore della Curva e da amante della pagina più bella e genuina della nostra storia calcistica è un'emozione indescrivibile che so renderà felici tutti, tifosi e non solo. Un tributo a due amatissimi calciatori, simbolo di sportività, la cui storia vogliamo resti viva nei ricordi di tutti, anche di coloro che non hanno avuto il piacere di conoscerli e vederli in campo. - si legge su Sololecce.it - Su iniziativa del Consigliere Molendini organizzeremo una cerimonia pubblica di intitolazione il prossimo 2 dicembre, anniversario della scomparsa di Ciro e Michele".