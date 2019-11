Fonte: www.uslecce.it/

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Allenamento tattico nel pomeriggio sul campo dell'Acaya Golf Resrt & SPA per i giallorossi. Assenti ancora i sei nazionali Benzar, Dubickas, Imbula, Majer, Shakhov e Vera a cui si aggiunge Falco che continua a sottoporsi alle cure mediche per recuperare dall'infortunio. Farias e Tabanelli hanno proseguito nel loro lavoro differenziato. Domani mattina test amichevole al Via del Mare, a porte chiuse, con la Primavera di mister Siviglia.