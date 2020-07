Lecce, domani la rifinitura prima della partenza per Genova. Il report dell'allenamento

Seduta d'allenamento pomeridiana per il Lecce che, agli ordini del tecnico Liverani, si sono ritrovati sul campo dell'Acaya Golf Resort & SPA per continuare a preparare la gara di campionato in programma domenica pomeriggio a Genova. Assente Rossettini mentre Deiola è stato a riposo. Hanno lavorato in differenziato Calderoni e Tachtsidis. Domani mattina - conclude la nota ufficiale del club - la rifinitura a porte chiuse al Via del Mare, prima della partenza per il capoluogo ligure con un volo charter dall'aeroporto di Brindisi.