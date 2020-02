Lecce, Farias assente all'allenamento. Tachtsidis torna in gruppo

È ripresa questo pomeriggio la preparazione del Lecce dopo il clamoroso successo in casa del Napoli. In vista dello scontro salvezza con la SPAL del prossimo weekend assente ancora Farias in permesso, mentre Tachtsidis ha ripreso ad allenarsi in gruppo. Mancosu e Falco hanno svolto un lavoro di scarico. Babacar, Meccariello e Gabriel si sono allenati a parte.