© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Niente derby contro il Lecce per i residenti a Foggia. Lo rende noto il club rossonero, riportando le decisioni delle autorità competenti: "Il Prefetto di Lecce, dott. Cucinotta, preso atto della determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e preso atto della determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, dispone il divieto di vendita dei tagliandi della gara Lecce-Foggia, in programma sabato 9 marzo 2019, ai residenti della Provincia di Foggia".