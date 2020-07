Lecce già al lavoro dopo il ko col Genoa. Solo differenziato per Calderoni e Rossettini

Il Lecce, rientrato nella notte da Genova, si è ritrovato questa mattina sul campo dell'Acaya Golf Resort & SPA per una seduta d'allenamento in vista del prossimo impegno di campionato in programma mercoledì sera alle 21:45 al Via del Mare con il Brescia, nel quale non sarà a disposizione del tecnico Liverani, il centrocampista Petriccione, ammonito nel match del Ferraris e già diffidato. Assente Deiola, si sono allenati in differenziato Calderoni e Rossettini. Domani verranno valutate le condizioni di Babacar e Farias. I calciatori impiegati ieri hanno svolto un lavoro di scarico. Domani pomeriggio alle 19.30 la rifinitura al Via del Mare, poi squadra in ritiro in un albergo cittadino sino al giorno della partita.