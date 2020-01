© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il pareggio interno con l'Inter e il giorno di riposo concesso dal tecnico Liverani, il Lecce si è riunito nel pomeriggio al Via del Mare per la ripresa della preparazione in vista della prossima gara di campionato domenica alle 15 a Verona con l'Hellas. Bleve, Calderoni, Dell'Orco, Farias, Riccardi e Vigorito hanno lavorato a parte. Domani allenamento al mattino, a porte chiuse, sul campo dell'Acaya Golf Resort & SPA. Li riporta il sito ufficiale del club.