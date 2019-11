Fonte: uslecce.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giallorossi in campo questa mattina per un test amichevole con la Primavera di mister Siviglia. Assenti i nazionali Benzar, Imbula, Majer, Shakhov e Vera con il solo Dubickas che è rientrato dagli impegni con la Lituania U21. Assente anche Falco che continua a sottoporsi ai trattamenti medici per recuperare dall'infortunio. Dumancic, Farias e Tabanelli hanno lavorato a parte mentre Lapadula è uscito anzitempo dal campo per una leggera distorsione alla caviglia destra. La ripresa della preparazione, in vista del prossimo impegno di campionato con il Cagliari (domenica 24 novembre alle 20:45), è fissata per martedì pomeriggio al Via del Mare.