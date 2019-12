Lecce, Majer tenuto a riposo. Differenziato per Calderoni e Rossettini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Seduta al mattino per il Lecce in vista del match interno contro il Bologna che chiuderà il 2019 dei salentini. Per quanto riguarda la formazione di Fabio Liverani, come si legge sul sito ufficiale, ancora assente l'infortunato Meccarielo, fuori sede per sottoporsi a cure mediche. Majer (che ieri ha riscontrato problemi alla caviglia) è rimasto a riposo mentre Calderoni e Rossettini hanno proseguito nel loro programma d'allenamento differenziato.