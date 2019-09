Lecce, Majer torna a disposizione. Ancora differenziato per Imbula

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La preparazione del Lecce, in vista della gara di lunedì sera a Torino, è proseguita oggi con una seduta d’allenamento al mattino. Majer, tornato a disposizione dopo gli impegni con la nazionale, ha lavorato con il gruppo. Dubickas rientrerà in sede nella serata di oggi. Si sono allenati in differenziato Meccariello, Fiamozzi, Lo Faso, Dell’Orco e Imbula. Domani, il tecnico Liverani, ha concesso un giorno di riposo fissando la ripresa per venerdì pomeriggio all’Acaya Golf Resort & SPA. LO riporta il sito ufficiale del club.