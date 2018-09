Lecce, Mancosu: "Dobbiamo dimostrare di essere una squadra matura"

Fonte: DAZN

Marco Mancosu, attaccante classe '88 dell'US Lecce, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN all'intervallo dell'incontro Lecce-Salernitana, valevole per la 2ª Giornata della Serie BKT 2018/2019, che vede i giallorossi condurre momentaneamente per 1-0 sui granata:

"Sono molto contento per il gol - afferma il calciatore del Lecce -. Nella circostanza, sono stato anche fortunato. Dobbiamo continuare così e dimostrare di essere una squadra matura".