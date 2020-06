Lecce-Milan, i convocati di Liverani: squalificato Donati, 29 gli arruolati giallorossi

vedi letture

Sono 29 i giocatori convocati di Fabio Liverani per il match di domani contro il Milan. In vista della sfida del Via del Mare il tecnico del Lecce ha chiamato l'intero gruppo compresi anche gli squalificati Donati e Monterisi che, ovviamente, non saranno della partita.

2 Radicchio

3 Vera

4 Petriccione

5 Lucioni

6 Paz

7 Donati (squalificato)

8 Mancosu

9 Lapadula

10 Falco

11 Shakhov

13 Rossettini

14 Deiola

15 Monterisi (squalificato)

16 Meccariello

17 Farias

18 Saponara

21 Gabriel

22 Vigorito

27 Calderoni

29 Rispoli

30 Babacar

31 Colella

34 Maselli

35 Rimoli

37 Majer

39 Dell'Orco

40 Sava

77 Tachtsidis

97 Chironi