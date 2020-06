Lecce-Milan, i convocati di Pioli: assenti gli infortunati Duarte, Ibrahimovic e Musacchio

Sono 23 i convocati del Milan per la sfida in programma domani sera a Lecce, valida per il 27° turno di Serie A. Questo l'elenco completo dei giocatori a disposizione di mister Pioli:

Portieri: Begovic, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

Difensori: Calabria, Conti, Gabbia, Theo Hernandez, Kjaer, Laxalt, Romagnoli.

Centrocampisti: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessié, Krunic, Paquetá, Saelemaekers.

Attaccanti: Castillejo, Colombo, Rafael Leao, Daniel Maldini, Rebic.