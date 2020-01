© foto di Giacomo Morini

Lecce impegnato in una doppia seduta d'allenamento al Via del Mare. Il neo arrivato Alessandro Deiola - sottolinea il report ufficiale del club - ha sostenuto i suoi primi allenamenti con i nuovi compagni. Hanno seguito un programma di lavoro personalizzato Caldroni, Farias, Lapadula, e Shakhov, mentre Babacar e Tabanelli hanno ripreso ad allenarsi in gruppo. Domani in programma un allenamento nel pomeriggio, a porte chiuse, sempre in vista della sfida contro il Parma.