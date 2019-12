Lecce, problema alla caviglia per Majer. Personalizzato per Calderoni

Fonte: uslecce.it

Il Lecce si è ritrovato nel pomeriggio allo stadio Via del Mare, agli ordini del tecnico Liverani per la ripresa degli allenamenti in vista della gara di domenica con il Bologna, valevole per la 17esima giornata di andata della Serie A. Assente l'infortunato Meccariello, fuori sede per sottoporsi a cure mediche. A riposo Majer, a causa della distorsione alla caviglia sinistra subita nella partita contro il Brescia, e che comunque non sarà disponibile per la sfida di domenica perché squalificato assieme al compagno Lapadula. Calderoni e Rossettini hanno invece seguito un programma di lavoro personalizzato. Domani allenamento al mattino a porte chiuse sul campo dell'Acaya Golf Resort & SPA