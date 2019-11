© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Seduta d'allenamento pomeridiana per il Lecce al Via del Mare in vista della gara di domenica pomeriggio con il Sassuolo, dove il tecnico Liverani dovrà fare a meno di Tachtsidis squalificato per una giornata. A riposo Lo Faso per uno stato influenzale, mentre Dumancic, Farias e Majer hanno lavorato in differenziato. Domani la rifinitura al mattino allo stadio a porte chiuse. Lo riporta il sito ufficiale del club.