Fonte: Sassuolocalcio.it

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

In vista del match di domani contro il Lecce, undicesima giornata di Serie A in programma allo Stadio Via del Mare alle ore 15, mister Roberto De Zerbi ha convocato i seguenti calciatori del Sassuolo:

Portieri: Consigli, Russo, Turati.

Difensori: Kyriakopoulos, Marlon, Muldur, Peluso, Piccinini, Romagna, Toljan, Tripaldelli.

Centrocampisti: Djuricic, Duncan, Ghion, Locatelli, Magnanelli, Obiang, Traorè.

Attaccanti: Berardi, Boga, Defrel, Raspadori.