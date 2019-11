Fonte: UsLecce.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, ha convocato 25 giocatori per la gara contro il Sassuolo, in programma domenica 3 novembre alle ore 15:00 al Via del Mare. Questa la lista dei convocati:

Portieri: Gabriel, Vigorito, Bleve.

Difensori: Riccardi, Vera, Benzar, Lucioni, Rossettini, Dumancic, Meccariello, Rispoli, Calderoni, Dell'Orco.

Centrocampisti: Petriccione, Shakhov, Tabanelli, Majer, Imbula.

Attaccanti: Mancosu, Lapadula, Falco, La Mantia, Dubickas, Babacar, Rimoli.