Lecce, seduta in vista del Genoa. Mancosu e Meccariello ancora a parte

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Seduta d'allenamento per i giallorossi, che hanno continuato la preparazione sul campo dell'Acaya Golf Resort & SPA in vista della gara di domenica, iniziando la seduta alle 12.30, stesso orario della sfida con il Genoa. Meccariello, Mancosu e Dumancic hanno lavorato a parte. Domani mattina la rifinitura al Via del Mare a porte chiuse.